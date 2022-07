FC Barcelona Barça-Boss Laporta: "Wir haben einige Angebote für Frenkie de Jong erhalten"

Die Zukunft von Frenkie de Jong (25) steht weiter in den Sternen. Medienberichten zufolge würde Barça den Niederländer gerne verkaufen. Offiziell bestätigen will das Präsident Joan Laporta allerdings nicht.

"Er ist unser Spieler, wir mögen ihn sehr. Wir haben einige Angebote für Frenkie erhalten, aber wir nehmen sie im Moment nicht an", sagte der Funktionär laut Marca gegenüber ESPN. "Wir wollen mit ihm sprechen und genau herausfinden, was er will."

Frenkie de Jong besitzt einen bestens dotierten Vertrag aus der Bartomeu-Ära. Zudem stimmte der niederländische Nationalspieler bei seiner Verlängerung bis 2026 einer zwischenzeitlichen deutlichen Reduzierung seiner Bezüge im Zuge der Corona-Pandemie zu. Geld, das nun in den kommenden Vertragsjahren nachträglich fällig wird.