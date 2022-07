FC Barcelona Barça-Boss Laporta hat "hohe Erwartungen" an Lewandowski

Nachdem der Wechsel bereits vor einigen Tagen über die Bühne gegangen ist, wurde Robert Lewandowski (33) am Mittwochabend offiziell als Neuzugang des FC Barcelona vorgestellt. Spieler und Verein zeigten sich in Bezug auf die Zusammenarbeit optimistisch und ambitioniert.

"Wir sind sehr stolz, dass du hierherkommen wolltest, um für uns zu spielen", richtete Vereinspräsident Joan Laporta (60) seine Worte zu Beginn der Pressekonferenz umgehend an seinen Neuzugang.

Nach einer sehr kurzen Begrüßung auf Spanisch erwiderte Lewandowski Laportas Worte. "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es war eine sehr harte Arbeit, zum FC Barcelona zu kommen, aber letzten Endes bin ich jetzt hier." Der FC Bayern wollte den Mittelstürmer eigentlich nicht abgeben, ließ sich nach zähen Verhandlungen und durch ein Angebot in Höhe von 45 Mio. Euro plus Boni in Höhe von 5 Mio. umstimmen.