Krach um Ansu Fati: Barça-Boss meldet sich zu Wort

Ansu Fati ist noch bis 2027 an Barça gebunden - Foto: / Getty Images

Der Vater von Ansu Fati hat sich heftig echauffiert und sogar damit gedroht, seinen Sohn vom FC Barcelona abzuziehen. Vizepräsident Rafa Yuste kann die Aufregung verstehen und will kein böses Blut. Die weitere Zusammenarbeit lässt er aber erst mal offen.

Bori Fati war gar nicht mehr zu bremsen. Der Vater von Ansu Fati kann sich in keinster Weise mit dessen Reservistenrolle begnügen und teilte das recht barsch in einem Interview mit. Es ging sogar so weit, dass er seine Vorstellung von einem Abgang im Sommer äußerte.

Rafa Yuste gibt sich in diesem Fall nicht nachtragend, eher beschwichtigend. "Ich hatte die Gelegenheit, mit Ansu zu sprechen. Ich habe zwei Söhne, und als Vater wird man manchmal von seinen Gefühlen mitgerissen und denkt nur an sie. Bori hat nur an seinen Sohn gedacht, ich verstehe ihn sehr gut", sagte der Barça-Vizepräsident und -Geschäftsführer während einer Presserunde.

In Fatis Personalakte sind in dieser Saison zwar schon 38 Pflichtspieleinsätze notiert. Diese verteilen sich aber auf nur etwas mehr als 1.300 Minuten. Wenn man bedenkt, dass der 20-Jährige vor nicht allzu langer Zeit als das größte Talent des Weltfußballs gefeiert wurde, ist das ein ziemlich krasser Abstieg.