FC Barcelona Barça-Boss stellt klar: Frenkie de Jong steht nicht zum Verkauf

Der FC Barcelona funkt wirtschaftlich SOS, muss in den nächsten Wochen noch einige Spieler verkaufen, um sich irgendwie über Wasser halten zu können. Frenkie de Jong steht für andere Klubs nicht zur Verfügung.

"Frenkie steht nicht zum Verkauf. Er ist ein Spieler, den wir schätzen", sagt der Vereinspräsident im Interview mit der New York Times. "Er sollte dem Verein helfen, indem er sein Gehalt senkt, aber er hat einen Vertrag mit uns und wir werden ihn respektieren."

Joan Laporta macht ohne große Umschweife klar, dass Frenkie de Jong nicht zum Verkauf steht – und demnach den Verein in diesem Sommer nicht verlassen soll.

Barça will 2023 Trent Alexander-Arnold verpflichten

Mit Manchester United soll zwischenzeitlich sogar Übereinkunft wegen eines Transfers gefunden worden sein. Barça hätten angeblich Einnahmen in Höhe von 85 Millionen Euro gewunken. De Jong betonte derweil immer wieder, und das in aller Öffentlichkeit, dass er keine Ambitionen in Richtung einer Veränderung hegt.