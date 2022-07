Primera Division Barça-Boss zu Fan: Jules Kounde wechselt zum FC Chelsea

Der FC Barcelona befindet sich momentan auf Promo-Tour in den USA. In der Eingangshalle des Palms Hotels in Las Vegas ist Präsident Joan Laporta von einem Fan auf Jules Kounde angesprochen worden.

In dem dazugehörigen Video, das das Recherchenetzwerk Relevo veröffentlichte, sagt Laporta, dass Kounde vom FC Chelsea unter Vertrag genommen werde. Hier stellt sich nun die Frage, ob Laporta tatsächlich die Wahrheit gesagt hat oder ob hinter dieser Aussage Kalkül steckt?