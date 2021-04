FC Barcelona : Barça-Brasilianer Emerson: 6 Top-Klubs machen ihm schöne Augen

Da auch Dohertys Rechtsverteidiger-Konkurrent Serge Aurier keine Bäume an der White Hart Lane ausreißt, sollen die Spurs-Bosse Emerson auf ihre Einkaufsliste gesetzt haben.

Der derzeit vom FC Barcelona an die Andalusier verliehene Brasilianer steht demnach bei den Tottenham Hotspur hoch im Kurs, wo Neuzugang Matt Doherty bisher nicht restlos überzeugen konnte.

Betis an Emersons Transferrechten beteiligt

Emersons Leihe an Betis Sevilla läuft am Saisonende aus. Coach Manuel Pellegrini würde gerne weiter mit dem Südamerikaner zusammenarbeiten. Barça fordert jedoch mehr als die von Betis gebotenen zehn Millionen Euro.

Sollte Barça den Rechtsverteidiger in der kommenden Transferperiode an einen anderen Verein als Betis verkaufen, stünde Sevilla die Hälfte der Ablösesumme zu. Wenn Emerson zu einem späteren Zeitpunkt zu Geld gemacht wird, gehen 20 Prozent an die Andalusier.