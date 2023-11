Barça-Brodeln: Xavi äußert sich zu angeblichen Spannungen mit Deco

Am Sonntagabend – und somit nur einen Tag nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Rayo Vallecano – hätte Barça-Sportdirektor Deco (46) eigentlich beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender TV3 zum Interview erscheinen sollen. Dies wäre die passende Gelegenheit gewesen, Coach Xavi sein Vertrauen auszusprechen.

Der Portugiese sagte seinen Termin laut dem Radionetzwerk Cadena Ser jedoch kurzfristig ab, was der Sender als Hinweis auf das angespannte Verhältnis zwischen Deco und Xavi wertete. Die beiden früheren Profis waren sich in der jüngeren Vergangenheit bei Transfer-Fragen angeblich uneinig, was den vermeintlichen Streit ins Rollen gebracht haben könnte.

So soll Xavi etwa im zurückliegenden Sommer davon abgeraten haben, Joao Felix (24) von Atletico Madrid auszuleihen. Deco setzte den Transfer allerdings mithilfe von Klubboss Joan Laporta (61) durch.

Barça-Coach Xavi fehlen seine ehemaligen Verbündeten

Allein diese Situation verdeutlicht, dass Xavi seit Decos Ankunft im vergangenen August scheinbar weniger Mitspracherecht hat, wenn es um das Personal geht, das er später trainieren und zum Erfolg führen soll.

Zuvor konnte Xavi in diesen Angelegenheiten noch auf den Rückhalt des damaligen Sportdirektors Jordi Cruyff (49) und den des inzwischen ehemaligen Direktors Mateu Alemany (60) zählen. Ohne diese zwei wichtigen Stützen dürfte der Trainer bei ausbleibendem Erfolg noch stärker auf dem Prüfstand stehen, als es bei einem Verein wie Barça sowieso schon der Fall ist.

Xavi spürt das Vertrauen der Bosse

Xavi will nichts den angeblichen Spannungen wissen. "Ich spreche täglich mit dem Präsidenten und Deco", berichtete der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler am Montag im Pressegespräch vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Porto. "Sie glauben an das Projekt und an den Trainerstab. Es herrscht Vertrauen."

Xavi Hernandez verhehlt aber nicht, dass seine Mannschaft zuletzt nicht die besten Leistungen gezeigt hat. "Wir müssen von der ersten Minute an wach sein und nicht erst reagieren, wenn es brennt", monierte der 43-Jährige. "Wir müssen selbstkritisch sein."

Gegen Porto erwartet der Übungsleiter eine Reaktion. "Der morgige Tag könnte ein Wendepunkt für die Mannschaft sein", sagte der Weltmeister von 2010 und erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass der FC Barcelona zuletzt zweimal in Folge in der Gruppenphase ausgeschieden ist. Am Dienstag soll der Einzug ins Achtelfinale klargemacht werden: "Wir würden ein Saisonziel erreichen. Wir müssen es anpacken."

Verwendete Quellen

TV3, Marca