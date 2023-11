Barça-Casting auf der Sechs: Drei Spieler auf der Shortlist

15 Jahre lang war beim FC Barcelona im defensiven Mittelfeld kein Vorbeikommen an Eigengewächs Sergio Busquets (35) und somit auch kein akuter Handlungsbedarf. Die finanzielle Schieflage führte dazu, dass sich der amtierende spanische Meister in Routinier Oriol Romeu (32) für eine erschwingliche Übergangslösung entschieden hatte. Gerade mal 3,4 Millionen Euro überwies der FC Barcelona für die Dienste des ehemaligen La Masia Spielers an Liga-Konkurrent Girona, die aktuell sensationell die Tabelle in Spanien anführen.

Oriol Romeu verliert Stammplatz

Zu Beginn der Saison schwärmten sämtliche Verantwortliche des FC Barcelona noch von ihrem Eigengewächs. In den ersten sieben LaLiga Spielen stand Romeu immer in der Startelf von Xavi Hernandez (43). In den letzten sechs nationalen Begegnungen durfte der Mittelfeldspieler, dessen Leistungen nach einigen Spielen nachgelassen hatten, hingegen nur einmal beginnen, obwohl mit Pedri (20) und Frenkie de Jong (26) gleich zwei Konkurrenten verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen.

Barça will Statement-Transfer auf der Sechs

Für den Verein steht indes bereits fest, dass man im kommenden Sommer namhaft auf der Sechs nachlegen will. Die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo bringt dabei drei Namen ins Spiel, die bei den Scouts der Katalanen ganz hoch im Kurs sind.