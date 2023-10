Barça-Coach vergleicht Lamine Yamal mit Ronaldinho und Lionel Messi

Lamine Yamal kann laut Rafael Marquez in die Fußstapfen von Lionel Messi und Ronaldinho treten - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Lamine Yamal (16) hat beim FC Barcelona bislang einen fast schon kometenhaften Aufstieg hingelegt. Nach Ansicht einer seiner Trainer wird dieser Lauf erst enden, wenn der Youngster in der Weltspitze angekommen ist.

Rafa Marquez (44) trainierte Yamal in der zweiten Mannschaft der Azulgrana. Er verfolgte daraufhin, wie der Stürmer zu Beginn des Jahres in den Profikader aufrückte. Dort avancierte er für seinen Klub postwendend zum jüngsten Spieler, der jemals in der Primera Division auflief.

Und damit nicht genug. Für die spanische Nationalmannschaft traf Yamal im September beim EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien außerdem zum 7:1-Endstand und sicherte sich auch damit einen Platz in den Geschichtsbüchern als jüngster Torschütze in der Historie der Furia Roja.

Barça-Coach: "Ronaldinho, Messi... Lamine kann der Nächste sein"

Gegenüber der Mundo Deportivo zeigte sich Marquez indes nicht überrascht von Yamals beeindruckenden Auftritten.