Barça-Coach Xavi adelt Marc-Andre ter Stegen – trotz verpasster Rekordmarke

Der FC Barcelona kassierte zum Saisonfinale eine 1:2-Niederlage bei Celta Vigo. Die Pleite blieb für den designierten spanische Meister als Team ohne Folgen. Keeper Marc-Andre ter Stegen (31) schrammte durch sie jedoch an einer historische Bestmarke vorbei.

Ter Stegen legte eine unglaubliche Saison 2022/23 hin, in der er lediglich 26 Gegentore in 38 Ligaspielen hinnehmen musste. Mit dieser Leistung sicherte sich der ehemalige Gladbacher die Zamora-Trophäe als Torwart mit den wenigsten Gegentreffern in La Liga.

Gegen Celta Vigo hätte ter Stegen indes gern darauf verzichtet, ein weiteres Mal hinter sich greifen zu müssen. Der DFB-Torhüter bewahrte vor dem Match nämlich 26-mal eine Weiße Weste. Damit stellte er bereits den Rekord von Francisco Liano (58) ein, dem dieser Erfolg in der Spielzeit 1993/94 mit Deportivo La Coruna geglückt war.

Die zwei Gegentore vom Sonntag verhinderten es jedoch, dass sich ter Stegen zum alleinigen Rekordhalter aufschwang. Kleiner Trostpreis: Mit seiner Bilanz ließ der Deutsche immerhin Jan Oblak (30 Jahre/24 Partien ohne Gegentreffer) vom Ligarivalen Atletico Madrid und Vorgänger Claudio Bravo (40/23) hinter sich.