Barça-Coach Xavi stimmt Loblied für Pechvogel Sergio Ramos an

Der FC Barcelona hat am Freitag knapp mit 1:0 gegen den FC Sevilla gewonnen. Bedanken durften sich die Barça-Spieler dafür vor allem bei Sergio Ramos (37), der die Partie mit einem Eigentor entschied. Von seinem früheren Teamkameraden Xavi Hernandez (43) gab es anschließend immerhin ein paar aufbauende Worte.

Gemeinsam mit Ramos wurde Xavi im spanischen Nationaltrikot zweimal Europa- und einmal Weltmeister. Aus diesem Grund verzichtete der Barça-Coach nach dem Sieg über Sevilla gewiss darauf, zusätzlich auf den Unglücksraben einzuschlagen. Stattdessen brach er eine Lanze für seinen Landsmann.

"Er ist ein spektakulärer Verteidiger, er verdient viel Anerkennung dafür, dass er in seinem Alter auf höchstem Niveau spielt", forderte Xavi in Bezug auf Ramos. "Das Tor ist schade für ihn, aber es kommt uns zugute. So ist das Leben."

Barcelona bleibt durch den Sieg in der Primera Division weiterhin ungeschlagen (sechs Siege, zwei Unentschieden). Vorübergehend grüßten die Katalanen mit ihren 20 Punkten sogar von der Tabellenspitze, ehe Real Madrid wieder vorbeizog (21 Punkte).