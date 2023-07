Barça-Community sorgt sich nach Auswechslung um Ilkay Gündogan – Neuzugang gibt Update

Xavi Hernandez musste in der Partie gegen Real Madrid sogar zweimal verletzungsbedingt schon vor dem Halbzeitpfiff reagieren. Andreas Christensen war ebenso früh vom Platz genommen worden wie Ilkay Gündogan.

Ilkay Gündogan beruhigt Barça und Co.

Zumindest der deutsche Nationalspieler, der seit Kurzem für den FC Barcelona spielt, gibt auf Twitter Entwarnung: "Mach dir keine Sorgen – es ist nicht so schlimm." Der neue Mittelfeldstar dürfte den Blaugrana also schnell wieder zur Verfügung stehen.

Gündogan ist schon jetzt enorm wichtig für Barça, gegen Real brachte er in 42 Minuten immerhin 82 Prozent seiner Zuspiele an den eigenen Mann. Der 32-Jährige lief im Mittelfeld gemeinsam mit Pedri auf, über das zukünftige Zusammenspielen hatte sich Gündogan erst vor Kurzem riesig gefreut.

Barça hat noch zwei Testspiele vor Saisonstart

Barça hat noch zwei Begegnungen vor der Brust, bis LaLiga in die neue Saison startet. An diesem Mittwoch (5 Uhr) geht es gegen den AC Mailand, am Dienstag kommender Woche gegen Tottenham Hotspur. Am 13. August startet die Meisterschaft mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Getafe.