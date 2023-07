Barça-Connection! Lionel Messi und Luis Suarez: Wiedersehen bei Inter Miami rückt näher

Lionel Messi kann bei Inter Miami wohl schon bald den nächsten ehemaligen Barça-Weggefährten in die Arme schließen. Der Wechsel von Luis Suarez an die Südspitze Floridas wird immer konkreter.

Rund ein halbes Jahr nach seinem Wechsel zu Gremio Porto Alegre ist für Luis Suarez wohl schon wieder Schluss beim brasilianischen Erstligisten. Und das aus einem für ihn persönlich sehr triftigen Grund.

Luis Suarez spielte bei Barça mit keinem öfter als Lionel Messi

Wie Tyc Sports und Relevo übereinstimmend berichtet, laufen die Verhandlungen über einen Wechsel zu Inter Miami. Dort würde Suarez unter anderem auf seinen innigen Freund Lionel Messi treffen. Mit keinem anderen Spieler stand Suarez öfter gemeinsam auf dem Platz als mit Messi (258 Partien).

Die Barça-Connection würde sich also noch mal erweitern. Nachdem der Messi-Transfer offiziell bestätigt wurde, folgte kurze Zeit später Sergio Busquets. Jordi Alba soll ebenfalls in wenigen Stunden vorgestellt werden. Inter Miami will also eine Wohlfühloase für Messi schaffen.