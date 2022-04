Barça-Dauerkarteninhaber verkaufte 2000 Tickets an Frankfurter Fans

Das Dilemma beim Heimspiel in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt wird den FC Barcelona noch einige Zeit beschäftigen. Nach und nach kommen immer mehr Details ans Licht.

Der FC Barcelona ist dabei, den aus eigener Sicht gepushten Fanskandal aufzuarbeiten. Wie das katalanische Radionetzwerk RAC1 berichtet, hat ein einziger Dauerkarteninhaber der Blaugrana 2000 Tickets für das Heimspiel in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt an Gästefans verkauft. Barça will Schritte gegen den Anhänger einleiten.

Das Viertelfinalrückspiel gegen die Eintracht war im Nachgang von den Barça-Funktionären als Skandal betitelt worden, weil über 30.000 Frankfurter Fans im Camp Nou verweilten und am Ende einen 3:2-Sieg sowie den Halbfinaleinzug ihrer Eintracht bejubeln konnten.