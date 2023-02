Barça-Deal mit Julian Araujo in der Schwebe – Gespräche mit der FIFA

Die geplante Verpflichtung von Julián Araujo konnte der FC Barcelona am Dienstag aufgrund von bürokratischen Problemen nicht abschließen. Die Katalanen hoffen, dass der Deal noch am Mittwoch durchgeht.

Barça und Los Angeles Galaxy haben sich am Dienstag auf einen Transfer des 21 Jahre jungen Rechtsverteidigers geeinigt. Laut Mundo Deportivo verhinderten aber nicht näher erläuterte bürokratische Probleme einen Abschluss des Deals vor Transferschluss.

Die Major League Soccer soll dem Transfer bereits zugestimmt haben. MD zufolge sucht Barça am Mittwoch das Gespräch mit der FIFA, um den Wechsel zu finalisieren. Sollte der Weltfußballverband seine Zustimmung erteilen, würde Julián Araujo zunächst in der zweiten Mannschaft eingeschrieben werden.

Julián Araujo soll Hector Bellerin ersetzen

Der Rechtsverteidiger mit doppelter Staatsangehörigkeit (USA und Mexiko) soll aber zeitnah an die erste Mannschaft herangeführt werden und den Platz von Hector Bellerin einnehmen. Der 27-Jährige wurde am Deadline-Day der Winter-Transferperiode an Sporting Lissabon abgegeben, wo er das Erbe von Pedro Porro (23, Winter-Wechsel zu Tottenham) antreten soll.