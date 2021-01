FC Barcelona : Barça denkt an Vorstoß bei Diogo Dalot

So richtig teilhaben am Höhenflug des AC Mailand durfte Diogo Dalot noch nicht. Erst in den letzten Spielen stand er häufiger in der Startformation. Die Situation des Defensivspezialisten ist also eher wolkig statt heiter.

Der FC Barcelona könnte Dalots Ausweg sein. Die Katalanen beschäftigen sich laut MUNDO DEPORTIVO mit einem Transfer des Rechtsverteidigers, der noch bis Saisonende von Manchester United nach Mailand ausgeliehen ist. Das Portal CALCIOMERCATO nennt rund elf Millionen Euro als mögliche Ablöse.