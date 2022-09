Primera Division Barça denkt schon an Verlängerung mit Hector Bellerin

Der FC Barcelona plant offenbar langfristig mit Hector Bellerin.

Bellerin wechselte am Deadline Day vom FC Arsenal ablösefrei nach Barcelona und stand bisher in zwei LaLiga-Spielen auf dem Platz, eines davon absolvierte er über 90 Minuten. Bellerin hat bei Barça die Position von Sergino Dest übernommen, der kurzfristig zum AC Mailand gewechselt ist.

Bellerin sagte über seine Rückkehr: "Ich habe dieses Trikot viele Jahre in der Akademie bei Barça getragen und jetzt ist das Jahr, in dem ich am wenigsten damit gerechnet habe, nach Hause zurückzukehren. Ich möchte dem Präsidenten und allen danken, die dies ermöglicht haben."