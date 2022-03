Natürlich ist Cesar Azpilicueta darüber im Bilde, dass er im Anschluss an diese Saison für den FC Barcelona spielen könnte. Öffentlich Partei will der 32-Jährige aber weiterhin nicht ergreifen.

"Es ist weder der richtige Ort noch die richtige Zeit, um über meine Zukunft zu sprechen", blockte Azpilicueta am Mittwoch jedwede Fragen zu seiner sportlichen Zukunft ab. "Wenn wir eines aus der Pandemie und Chelseas aktueller Situation gelernt haben, dann ist es, dass wir in den Tag hineinleben und den Moment leben müssen. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf Spanien zu konzentrieren."

