Barça-Durchstarter Fermin Lopez steigt in Hierarchie weiter auf

Der Spanier wurde belohnt und zu Saisonbeginn stets in den Spieltagskader der Profis berufen, kam in den ersten sechs Liga-Partien allerdings nur auf einen vierminütigen Kurzeinsatz gegen Villarreal am dritten Spieltag. Ende September verletzte sich schließlich, nachdem es einige Wochen zuvor bereits Pedri (20) erwischt hatte, auch Mittelfeldregisseur Frenkie de Jong (26).

Als Fermin Lopez im Sommer mit dem FC Barcelona als Spieler der zweiten Mannschaft in die Flieger Richtung USA stieg, um an der Saisonvorbereitung der Profis teilzunehmen, ahnte möglicherweise noch nicht mal Coach Xavi Hernandez (43), dass der 20-Jährige in dieser Spielzeit eine zentrale Rolle spielen würde.

Plötzlich wichtig

Fermin wurde plötzlich gebraucht und lieferte direkt ab. Im ersten Spiel ohne den verletzten Niederländer erzielte der 20-Jährige nach Einwechslung den 2:2-Ausgleichstreffer gegen Mallorca und stand seitdem in allen sechs folgenden Ligaspielen in der Startelf. Zwischendrin hatte der spanische U21-Nationalspieler mit einem weiteren Traumtor in den Winkel auch einen entscheidenden Anteil am wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Shakhtar Donetsk in der Gruppenphase der Champions League.

Fermin Lopez bringt Torgefahr aus dem letzten Drittel

Fermin Lopez gibt den Katalanen Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus und setzt viele spielerische Akzente im letzten Angriffsdrittel. Einen Spieler mit genau diesen Attributen hatte Xavi während der gesamten Sommertransferperiode vergeblich gefordert, ihn jedoch möglicherweise gar nicht gebraucht.

Bleibt durch Gavis Verletzung weiterhin ein heißer Startelf-Kandidat

Inzwischen ist nicht nur Pedri, sondern auch Frenkie de Jong wieder fit, doch Fermin Lopez bleibt dennoch weiterhin wichtig. Pünktlich zum Comeback des Niederländers verletzte sich mit Gavi (19) der nächste Mittelfeldspieler. Der 19-Jährige der gemeinsam mit Fermin Lopez sogar schon in der Jugendabteilung von Betis Sevilla zusammengespielt hat, verpasst mit einem Kreuzbandriss die komplette Saison.

Fermin konnte zwar seine kometenhafte Form aus seinen ersten Einsätzen in den vergangenen Wochen nicht ganz aufrechterhalten und baute spielerischen wie auch nahezu der gesamte restliche Kader der Katalanen zuletzt etwas ab, doch Xavi hat weiterhin großes Vertrauen in den Youngster und wird ihn aller Voraussicht nach auch in den kommenden Wochen vermehrt in der Startelf aufbieten.

