FC Barcelona : Barça einigt sich mit Pedri auf Vertragsverlängerung

Gleich in seinem ersten Jahr in Diensten des FC Barcelona nahm Pedri eine unglaubliche Entwicklung. Nicht verwunderlich also, dass der spanische Topklub sein Supertalent langfristig an sich binden möchte.

In den Verhandlungen ist es nun offenbar zum Durchbruch gekommen. Nach Informationen des katalanischen Radionetzwerks RAC1 sind sich Barça und Pedri grundsätzlich über eine Verlängerung ihrer Zusammenarbeit bis 2026 einig.

Obwohl er erst 18 Jahre alt ist, zählt Pedri bei den Blaugrana bereits zu den unumstrittenen Stammspielern. In seiner Debütsaison absolvierte der Mittelfeldspieler 52 Pflichtspiele, spielte mit Spanien ebenfalls gesetzt die Europameisterschaft und gewann bei Olympia in Tokio Silber.