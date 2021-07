FC Barcelona : Barça engagiert "Physio-Magier" für Ansu Fati

In seinem Genesungsprozess erhielt Ansu Fati im Mai einen großen Rückschlag. Um schnellstmöglich wieder für den FC Barcelona spielen zu können, arbeitet der Youngster nun mit einem bekannten Physiotherapeuten zusammen.

Ansu Fati weilte nur kurz in der katalanischen Hauptstadt, um beim FC Barcelona die obligatorischen Untersuchungen vor dem Vorbereitungsstart zu absolvieren. Laut Sport arbeitet der 18-Jährige in Madrid an seiner Genesung.

Dort kümmert sich mittlerweile der "Physio-Magier der Stars", Joaquin Juan Sanda, um Fatis Wiederherstellung. Der Youngster ist bereits seit Herbst vergangenen Jahres außen vor. Damals lädierte sich Fati den Meniskus und musste sich seitdem dreimal einer Operation unterziehen.

Sanda ist Spezialist für Verletzungsprävention und Genesung und hat seine eigene multidisziplinäre Methode im Bereich der professionellen Sportmedizin und Gesundheitsfürsorge entwickelt. Sanda betreut unter anderem hochkarätige Fußball- und Basketballspieler. Zu seinen Kundenkreis gehören Pau Gasol und mehrere Spieler von Real Madrid.