FC Barcelona : Barça zu harmlos! Xavi: "… dann würden wir von einem tollen Spiel sprechen"

"Hätten wir ein Tor geschossen, würden wir von einem tollen Spiel sprechen", konstatierte Xavi Hernandez später bei Movistar. Hat der FC Barcelona aber nicht, trotz drückender Überlegenheit gegen Benfica Lissabon. Zwei Tore in fünf Spielen, darunter ein Elfmeter, in der Champions League sind schlicht zu wenig für die traditionell hohen Ansprüche der Azulgrana.

"Ich denke, wir waren überlegen, so wollten wir das auch", ist Xavi grundsätzlich zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Am letzten Spieltag der Gruppe E kommt es also zum Showdown beim FC Bayern. Also das, was Barça unbedingt verhindert wollte. "Wir haben noch ein Spiel vor uns und müssen nach München fahren, um zu gewinnen." Benfica spielt derweil gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Dynamo Kiew.