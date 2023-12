Erfolgsfaktor! So wichtig ist Frenkie de Jong für Barça

Inzwischen geht Frenkie de Jong (26) bereits in seine fünfte Spielzeit für den FC Barcelona. Der Niederländer ist dabei so wichtig wie nie für die Katalanen.

Der FC Barcelona war furios in die Saison 2023/24 gestartet. Auf ein zunächst ernüchterndes 0:0 am ersten LaLiga-Spieltag gegen Getafe folgten fünf Liga-Siege in Serie und ein 5:0-Kantersieg in der Champions League gegen Antwerpen.

Knöchelverletzung setzte de Jong außer Gefecht

Ende September dann ein Rückschlag, der das Team wohl harter getroffen hat, als zunächst befürchtet: Beim 3:2-Heimsieg gegen Celta Vigo musste Mittelfeldspieler Frenkie de Jong mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden und verpasste anschließend zehn Pflichtspiele.

Ohne de Jong gingen fußballerische Qualität und Ergebnisse flöten

In dieser Phase traten die Katalanen alles andere als souverän auf: Im nationalen Wettbewerb wurde der amtierende spanische Meister von Real Madrid und Girona in der Tabelle überholt und auch in der Champions League lieferten die Blaugrana keine überzeugenden Leistungen mehr ab. Außerdem wurde kein einziges Spiel mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen.

Frenkie de Jong fehlte zuletzt verletzt - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Überzeugendere Mannschaftsleistung seit dem Comeback

Mit der Rückkehr des Niederländers, der vor seiner Verletzung die beste Form seit seinem Wechsel zum FC Barcelona im Sommer 2019 an den Tag legte, kehrt nun langsam aber sicher auch die spielerische Qualität wieder zurück.

Gegen Atletico Madrid lieferten die Katalanen beim 1:0-Sieg die vielleicht gemessen an der Qualität des Gegners überzeugendste Saisonleistung ab, nachdem sie wenige Tage vorher das Schlüsselspiel gegen den FC Porto in der Champions League mit 2:1 gewonnen hatten. Der Optimismus sechs Punkten aus diesen zwei Spielen zu holen war unter den Barça-Fans im Vorfeld aufgrund der Leistungen der vergangenen Wochen nicht gerade groß.

De Jong als Anker der Mannschaft

Ein Schlüssel zum Sieg war dabei auch die Rückkehr des Mittelfeldstrategen de Jong. Mit dem Niederländer hat die Mannschaft wieder sichtbar an Kontrolle im Mittelfeld und Ballsicherheit gewonnen. Das Spielverständnis des 26-Jährigen ist für Xavi Hernandez (43) und seinen Trainerstab somit der rettende Anker zu mehr fußballerischen Qualität, die im Umfeld des FC Barcelona genauso wichtig ist wie das reine Gewinnen an sich.

Wie wichtig de Jong für den FC Barcelona geworden ist, zeigt auch ein Blick auf die Statistiken: Mit dem Niederländer holte der amtierende spanische Meister in zehn Pflichtspielen 2,6 Punkte pro Spiel. Ohne de Jong waren es in der gleichen Anzahl an Spielen nur 2,0 Punkte pro Partie.

Verwendete Quellen

mundodeportivo.com