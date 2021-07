FC Barcelona : Barça erhält wichtigen Vertrauensbeweis aus der Finanzbranche

Der FC Barcelona kann wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Der finanziell angeschlagene Klub erhält eine positive Nachricht von einer Ratingagentur.

Wie der Rekord-Pokalsieger mitteilte, habe man von der Ratingagentur Fitch ein Triple B erhalten. "Mit diesem stabilen Rating bewertet die Agentur Fitch das Finanzprojekt des Vereins positiv, das wichtige Bilanzanpassungen vornehmen muss", teilte Barça mit.

Ratings bis BBB gelten in der Branche als Investment Grade, relativ sichere Anleihen. AAA ist die Bestnote. Das Vertrauen der Ratingagentur sorge dafür, dass man "optimistisch in die Zukunft" blicken könne, heißt es in der Mitteilung.

Barça-Präsident Joan Laporta hatte nach seiner Wahl im Frühjahr 2021 erklärt, dass es um die Finanzen des Vereins schlechter stehe, als er vor Amtsantritt gedacht habe.