Barça erreichen viele Anfragen für Ferran Jutgla

Als der FC Barcelona arge personelle Probleme hatte, durfte Ferran Jutgla einige Male für die Profis spielen. Für mehr reicht es in seiner Karriere bei den Blaugrana wohl nicht. Ein Sommerabgang erscheint durchaus realistisch.

Der FC Barcelona soll zahlreiche Anfragen für Ferran Jutgla registrieren. Das geht aus einem Bericht der Sport hervor, in dem geschrieben steht, dass die Telefone in den Büros der planenden Funktionäre nicht mehr aufhören zu klingeln. Grund hierfür sei Jutgla, der eine überragende Saison bei der zweiten Mannschaft spielt.

Bisher handle es sich aber lediglich um Anfragen und keine konkreten Angebote für den 23 Jahre alten Zentrumsstürmer, der in der laufenden Drittligasaison auf 18 Tore und fünf Vorlagen in 29 Spielen kommt. Klubs aus dem In- und Ausland sollen ihre Fühler ausstrecken.

Jutglas Vertrag läuft in wenigen Wochen aus. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob die Zusammenarbeit verlängert wird. Angesichts der katastrophalen Finanzsituation kann sich Barça einen ablösefreien Abgang allerdings nicht leisten. Möglich scheint eine Verlängerung mit anschließender Ausleihe oder einem festen Verkauf.