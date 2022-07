Primera Division Barça erreicht weitere Anfrage für Ez Abde

Ez Abde erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit bei den Konkurrenten des FC Barcelona. Ein weiterer Klub fragt wegen des Flügelstürmers an.

Der FC Girona hat am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen, noch ohne Neuzugänge. Mit dem Ziel des sofortigen Wiederaufstiegs wollen die Katalanen externe Spieler von einem Wechsel begeistern – und klopfen hierfür offenbar in der "Nachbarschaft" an.

Gemäß Mundo Deportivo ist der Zweitligist beim FC Barcelona mit der Bitte nach Ausleihe von Ez Abde vorstellig geworden. Der 20-jährige Flügelstürmer wird zunächst die Vorbereitung mit dem Team von Xavi Hernandez absolvieren, hat dort allerdings keine langfristige Perspektive.