Barça erwartet Samuel Umtiti im Sommer zurück – aber bleibt er auch?

Samuel Umtiti hat bei der US Lecce endlich zurück in die Spur gefunden, ein dauerhaftes Engagement im Süden Italiens passiert aber wohl nicht. Der Verteidiger kommt im Sommer erst mal zurück zum FC Barcelona.

Nach mehreren Jahren voller Verletzungspech ist Samuel Umtiti wieder auf dem Level, das er so lange nicht erreichen konnte. Bei der US Lecce, an die er bis Saisonende ausgeliehen ist, geht der 29-Jährige als Führungsspieler voran und steht den jungen Spielern mit Rat und Tat zur Seite.

Dauerhaft sieht sich Umtiti allerdings nicht beim Klub aus der Serie A, der gegen den Abstieg aus dem italienischen Fußballoberhaus kämpft. Nach Relevo-Informationen wird Umtiti in diesem Sommer zunächst zum FC Barcelona zurückkehren, dort allerdings nicht bleiben.

Barça verfolgt nach wie vor die Absicht, Umtiti von der Gehaltsliste zu bekommen, die er mit fünf Millionen Euro netto jährlich belastet. Die Ausrichtung in der Innenverteidigung läuft schon, der ablösefreie Inigo Martinez (31, Athletic Bilbao) gilt aktuell als aussichtsreichster Wechselkandidat.

Wegen Umtiti sollen schon viele Interessenten, vorzugsweise aus Italien, vorstellig geworden sein. Etwas Konkretes hat sich bisher allerdings nicht ergeben. Umtitis Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2026.

Verwendete Quellen: Relevo