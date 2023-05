Barça erzielt Einigung mit Ilkay Gündogan

Dem FC Barcelona ist in den Verhandlungen mit Ilkay Gündogan offenbar der Durchbruch gelungen.

Gündogan und seine Familie sollen den großen Wunsch verfolgen, nach sieben Jahren in Manchester in Spanien leben zu wollen. Der Verein und die gesamte Stadt haben viel getan, um ein Angebot zu formulieren, das den Spieler ins Camp Nou bringen wird.

Demnach wird sich Gündogan für die nächsten drei Jahre an den neuen spanischen Meister binden. Die offizielle Bestätigung des Transfers wird aber noch etwas auf sich warten lassen. Weder Barça noch Manchester City werden vor Saisonschluss ein offizielles Statement dazu abgeben.

Ilkay Gündogan scheint sich final dazu entschieden zu haben, ab der nächsten Saison in den Farben des FC Barcelona spielen zu wollen. Nach Informationen der Sport hat der 32-Jährige den Blaugrana eine mündliche Zusage erteilt.

The Athletic hatte am Montag ausgeführt, dass ManCity Gündogan lediglich einen Einjahresvertrag anbiete, der deutsche Nationalspieler aber in Erwartung seines ersten Kindes lieber Sicherheit über mehrere Jahre hätte. Barça ist diesem Wunsch nachgekommen.

Und finanziell scheint sich auch alles im Rahmen zu bewegen. Nachdem Gündogan zunächst zu viel Gehalt von Barça verlangt haben soll, hat der Mittelfeldspieler die Zahlen inzwischen deutlich nach unten korrigiert, um für Barça spielen zu können.

