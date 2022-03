FC Barcelona : Barça fällt Entscheidung bei Ruben Neves

Vor gut zwei Wochen war Ruben Neves mit einem potenziellen Wechsel zum FC Barcelona verbunden worden. Konkretisieren wird sich in dieser Hinsicht aber wohl nichts.

Dass der FC Barcelona mit den Wolverhampton Wanderers eine ausgezeichnete Beziehung unterhält, ist an den letzten Transfers ganz gut zu erkennen. In Sachen Ruben Neves werden sich die harmonisch gegenüberstehenden Klubs aber nicht einig.

Nach einem Bericht der AS ist der von den Wolves aufgerufene Preis in Höhe von 50 Millionen Euro hauptursächlich dafür, dass Barça Neves von der Transferliste für diesen Sommer streicht. Die Blaugrana haben seit Längerem eher den Markt an ablösefreien Spieler im Blick.

