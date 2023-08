Barça fängt sich bei Transferziel Absage ein

Der FC Barcelona hat offenbar keine Chance auf den Transfer von Giovani Lo Celso. Nach Informationen der Sport sind die Blaugrana an einer Leihe des 27-Jährigen interessiert. Tottenham Hotspur missfällt die Ausgestaltung des potenziellen Deals aber.

Barça kann sich Giovani Lo Celso nicht leisten

Die Spurs wollen Lo Celso lediglich verkaufen, was sich Barça wiederum nicht leisten kann. Und weil der Austausch wegen Clement Lenglet inzwischen völlig zum Erliegen gekommen ist, dürfte sich auch das Thema Lo Celso erledigt haben.

Der im offensiven Mittelfeld angesiedelte argentinische Nationalspieler hatte in der vorigen Saison auf Leihbasis in Villarreal durchaus überzeugt, so dass die Spurs kein Interesse daran haben, den Linksfuß für eine überschaubare Ablöse abzugeben.

Tottenham plant nicht mehr mit Giovani Lo Celso

Lo Celsos Abgang ist dennoch weiterhin ein Thema, weil auch der neue Trainer Ange Postecoglou nicht mit ihm plant. Die Spurs investierten inklusive Leihgebühr fast 50 Millionen Euro in den Transfer. Lo Celsos Vertrag läuft 2025 aus.

