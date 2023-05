Barça fängt sich bei Yannick Carrasco krachende Absage ein

Xavi Hernandez will ab der neuen Saison unbedingt mit Yannick Carrasco zusammenarbeiten. Der FC Barcelona kann sich dessen Verpflichtung allerdings nicht leisten. Ein vorgeschlagenes Modell lehnt Atletico Madrid kategorisch ab.

Nach aktuellem Stand sieht es so aus, als würde Yannick Carrasco auch in der kommenden Spielzeit das Trikot von Atletico Madrid tragen. Das liegt daran, dass sich der spanische Topklub weigert, dem FC Barcelona entgegenzukommen.

Die Blaugrana hatten sich im Zuge des Verkaufs von Memphis Depay nach Madrid ein Vorkaufsrecht auf Carrasco gesichert, das bei 19 Millionen Euro liegt. Inmitten der katastrophalen wirtschaftlichen Lage kann Barça solche Summen allerdings nicht zahlen.

Vor Kurzem soll Barça Atletico vorgeschlagen haben, Ferran Torres in den Deal zu implementieren. Keine Chance, schreibt die AS. Entweder Barça zahlt die vereinbarte Summe oder Carrasco wird in diesem Sommer unter keinen Umständen wechseln. Eine schallende Ohrfeige für den designierten spanischen Meister.

Bei Atletico wird sich unterdessen niemand grämen, sollte Carrasco bleiben. Der Belgier, der noch bis 2024 gebunden ist, spielt mit acht Toren und fünf Vorlagen eine mehr als solide Saison. Barça wird dann, wie bei so vielen möglichen Transfers, in die Röhre gucken.

