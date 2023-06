Barça fängt sich nächste Absage ein – Martin Zubimendi kommt definitiv nicht

Kapitän Asier Illarramendi, der vor Kurzem sein letztes Spiel für Real Sociedad bestritten hat, wirbt offensichtlich dafür, dass Zubimendi in seine Fußstapfen tritt – und der 24-Jährige hat diese Rolle scheinbar bereits verinnerlicht: "Ich habe immer gesagt, dass ich bleiben will."

Damit sollte hinsichtlich der ständigen Spekulationen über Zubimendis Zukunft auch der letzte Punkt gesetzt sein. Xavi Hernandez wollte den Sechser unbedingt beim FC Barcelona haben, hatte sogar öffentlich um den spanischen Nationalspieler geworben.

Zubimendi hatte sich erst im vorigen Oktober langfristig bis 2027 in San Sebastian verankern lassen. Im Werben hatte der Klub stets auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verwiesen. Ein Betrag, den Barça so oder so nicht zahlen kann.

Verwendete Quellen

El Diario Vasco