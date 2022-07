FC Barcelona Barça findet billigere Variante zu Cesar Azpilicueta

Trotz der Finanzhebel kann und will der FC Barcelona nicht jeden Transfer stemmen. Die sportliche Führung will sich nun um die Neubesetzung der Außenverteidiger-Positionen kümmern. Cesar Azpilicueta vom FC Chelsea ist die Wunschoption für die linke Seite.

In den letzten Wochen ging es in den Verhandlungen um den 32-Jährigen aber nicht wirklich voran, so dass sich Barça mit Alternativen beschäftigt. Da auch Javi Galan vom Ligakonkurrenten Celta Vigo mit seiner Ausstiegsklausel von 18 Millionen Euro zu teuer ist, hat Barça laut Mundo Deportivo bei Johan Mojica vorgesprochen.