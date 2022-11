20 Millionen Ablöse: Barça findet neuen Rechtsverteidiger

Xavi will die rechte Defensivseite des FC Barcelona mit einem Neuzugang verstärken - Foto: / Getty Images

Beim FC Barcelona suchen die Verantwortlichen seit Jahren nach einer Konstante auf der rechten Abwehrseite. Medienberichten zufolge könnten Sportdirektor Mateu Alemany und Co. unweit der katalanischen Metropole fündig geworden sein.

Barcelona fahndet weiter nach dem optimalen Rechtsverteidiger und könnte laut ARA ganz in der Nähe fündig geworden sein. Im 100 km entfernten Girona hat nach Informationen der katalanischen Tageszeitung Arnau Martínez das Interesse der Blaugrana geweckt.

2020 wurde Sergio Dest verpflichtet, von Xavi Hernandez aber aussortiert und an den AC Mailand abgegeben. Im vergangenen Sommer kam Hector Bellerin. Doch auch der ehemalige spanische U21-Nationalspieler verrichtet seinen Dienst nicht zur vollen Zufriedenheit der sportlichen Leitung. Linksverteidiger Alex Balde wurde dem Neuzugang auf der rechten Defensivseite zuletzt vorgezogen.

Arnau Martínez ist allerdings kein Kandidat für einen Wintertransfer, der 19-Jährige soll erst zur Saison 2023/2024 nach Barcelona übersiedeln. Bis 2016 hatte der Rechtsverteidiger seine fußballerische Ausbildung in der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona genossen, danach folgte der Wechsel zu CE L'Hospitalet. Zwei Jahre später heuerte er in Girona an.

Beim Erstligisten steht der spanische U21-Nationalspieler im Normalfall in der Startformation. Zehn Spiele hat er für den derzeitigen Tabellen-14. der Primera Division absolviert, zwei Vorlagen geliefert. Girona ruft nach Informationen der Zeitung 20 Millionen Euro Ablöse für sein Eigengewächs auf. Eine Ablösesumme, die Barça trotz der finanziellen Probleme der vergangenen Monate zahlen könnte.

Bei Arnau Martínez selbst müssten Manager Mateu Alemany und Trainer Xavi Hernandez wohl keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. Laut der Zeitung Sport erklärte der Youngster: "Es wäre ein Traum für mich, für Barça zu spielen."

