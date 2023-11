Barça fliegt vor Weihnachten nach Dallas - und kassiert Millionen

Robert Lewandowski und Co. reisen kurz vor Weihnachten offenbar in die USA - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Die finanziellen Herausforderungen des spanischen Meisters FC Barcelona sind öffentlich bekannt, und nun ergreifen die Katalanen eine ungewöhnliche Maßnahme. Kurz vor Weihnachten plant Barça ein Testspiel in Dallas, und das nur einen Tag nach dem letzten Ligaspiel vor der Pause.

Die Partie in den Vereinigten Staaten soll am 21. Dezember stattfinden, nur einen Tag nach dem Ligaspiel gegen UD Almería. In Dallas wird das Team von Robert Lewandowski (35) auf Club America aus Mexiko treffen.

Gemischte Erinnerungen an Dallas-Auftritte

Das geplante Freundschaftsspiel ist bereits seit längerer Zeit in Planung, jedoch hatten die Katalanen ursprünglich vor, während einer spielfreien Woche anzutreten. Die Verantwortlichen haben sich jedoch nun anders entschieden und fliegen sofort nach dem Ligaspiel in die USA, um dort ein Testspiel zu bestreiten.

Mit ihren Auftritten in Dallas hat der FC Barcelona in diesem Jahr bereits unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Der erste Test im Juli gegen Juventus Turin fiel aufgrund einer viralen Gastroenteritis bei einer Vielzahl von Barcelona-Spielern aus. An den zweiten Auftritt haben die Schützlinge von Xavi bessere Erinnerungen, denn im Texas-Clásico konnten sie ihren Erzrivalen Real Madrid mit 3:0 besiegen.