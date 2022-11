Barça-Flirt Bernardo Silva: Gespräche mit Manchester City stehen an

Bernardo Silva flirtete im vergangenen Sommer mit einem Wechsel zum FC Barcelona, erst am Ende der Transferperiode schwor er Manchester City die Treue. In Kürze rückt die Zukunft des Portugiesen erneut auf die Agenda.

Barça zeigte großes Interesse an Silva, vor allem Trainer Xavi Hernandez, letztendlich konnten die finanziell gebeutelten Katalanen aber kein Paket schnüren, um den Offensivakteur ins Camp Nou zu lotsen. ManCity soll 80 Millionen Euro Basis-Ablöse für den 28-Jährigen gefordert haben.

Bernardo Silva soll die Verantwortlichen des englischen Meisters im vergangenen Sommer informiert haben, dass er die Premier League verlassen und in die spanische Primera Division wechseln würde.

Eigentlich waren Gespräche bereits für den September geplant. Nun sollen sie mit Verspätung stattfinden. Man City will in erster Linie klären, wie Bernardo Silvas Zukunftsabsichten aussehen.

Wie die spanische Sporttageszeitung Mundo Deportivo in Erfahrung gebracht hat, stehen Gespräche zwischen den Beratern des WM-Fahrers und den Sky Blues auf dem Programm. Während der Weltmeisterschaft soll über eine Vertragsverlängerung gesprochen werden.

Pep Guardiola würde gerne weiter mit dem Edeltechniker zusammenarbeiten, zunächst soll aber abgeklopft werden, ob sich Silva grundsätzlich eine Verlängerung über sein bisheriges Vertragsende am 30. Juni 2025 hinaus vorstellen kann.

Bernardo Silva seit fünf Jahren Leistungsträger

Bernardo Silva wechselte 2017 vom AS Monaco ins Etihad Stadium. Seitdem war der Portugiese in 273 Pflichtspielen am Ball, lieferte 50 Tore und 56 Vorlagen.

Unter Guardiola gewann der Offensivspieler jeweils viermal die englische Meisterschaft und den Ligapokal. Zudem wurden die Citizens mit Bernardo Silva im Mittelfeld einmal Pokalsieger und zweimal englischer Superpokalsieger.

Verwendete Quellen: Mundo Deportivo