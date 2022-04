Barça-Flirt Darwin Nunez: Benfica-Coach hofft auf Ablöse wie bei Joao Felix

Darwin Nunez hat mit seinem Dreierpack am Wochenende beim 3:1 von Benfica Lissabon gegen Belenenses SAD einmal mehr unter Beweis gestellt, warum sich eine große Anzahl an europäischen Topklubs für einen Transfer des Stürmers interessiert. Auch der FC Barcelona soll seinen Hut in den Ring geworfen haben.

"Er ist ein junger Spieler mit großem Potenzial. Aufgrund seiner Entwicklung und dem, was er in der Champions League erreicht hat, ist es nur natürlich, dass die großen europäischen Vereine Interesse an ihm zeigen", sagte Benfica-Trainer Nelson Verissimo während einer Pressekonferenz über Nunez.