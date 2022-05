SSC Neapel Barça-Flirt Kalidou Koulibaly: Napoli-Bekenntnis mit Hintertür

Kalidou Koulibaly ist einer der Spieler, die auf der Wunschliste des FC Barcelona stehen. Zwar gibt er eine Liebeserklärung an den SSC Neapel ab, lässt seine Zukunft dort aber gleichzeitig offen. In diesem Sommer muss jedenfalls eine Entscheidung getroffen werden.

Kalidou Koulibaly macht kein Geheimnis daraus, dass der sich beim SSC Neapel pudelwohl fühlt. "Wenn ich eines Tages gehen muss, werde ich das tun, aber im Moment bin ich ganz ruhig und fühle mich wohl in Neapel. Wir werden sehen, was am Ende der Saison passiert", sagt der Verteidiger im Interview mit dem französischen Fußballmagazin Onze Mondial.

Koulibaly steht aufgrund seines 2023 auslaufenden Vertrags mal wieder im Transferfokus. Der FC Barcelona soll den 30 Jahre alten Abwehrspieler gerne zur kommenden Saison engagieren wollen. Nähere Schritte hierfür sind aber wohl noch nicht eingeleitet worden.

Gerechnet hatte der senegalesische Nationalspieler ohnehin nicht damit, dass er einmal acht Jahre für Napoli spielen wird. Er liebt die Stadt, er liebt die Fans, er liebt den Verein, erläutert Koulibaly, warum er schon so lange in Neapel spielt, obwohl ihm in jeder Transferphase Angebote anderer Klubs vorgelegt werden.