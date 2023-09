Guardiola wollte ihn unbedingt - 25-Mio-Flop blickt zurück auf Barça-Zeit

Am Ende sicherten sich die Katalanen für 25 Millionen Euro die Dienste von Chygrynskiy, die Zeit beim FC Barcelona verlief für den heute 36-Jährigen jedoch nicht wie erhofft. Für Barça bestritt der 1,89 Meter große Verteidiger nur 14 Spiele und verließ den Verein ein Jahr später wieder für 15 Millionen Euro in Richtung Heimat.

Zum ersten Mal beeindruckte der damals 22-jährige Ukrainer Barça-Coach Guardiola im direkten Champions League-Duell in der Gruppenphase in Donetsk. Beim 2:1 Sieg des FC Barcelona war der spanische Trainer so begeistert und ließ das über Jordi Cruyff (49) auch Chygrynskiy wissen: "Nach dem Spiel hat mir Jordi Cruyff, der damals bei Metalurg Donezk war, erzählt, dass Guardiola von mir geschwärmt hat."

Barça-Fans wählen Chygrynskiy zur siebtschlechtesten Barça-Verpflichtung

In seiner Zeit bei den Katalanen machte der Abwehrspieler viele Fehler, da er zu dieser Zeit zu unerfahren gewesen sei: "Leider kommt die Erfahrung mit der Zeit, nicht wenn man jung ist." Des weiteren gab der Ukrainer zu, dass er sich selbst zu viel Druck machte. "Ich war zu sehr in Eile. Ich habe mich zu sehr unter Druck gesetzt."

Seine Zeit in Barcelona will Chygrynskiy jedoch nicht missen, auch wenn er die Erwartungen nicht erfüllen konnte, ist er mit seinem Gewissen im Reinen: "Das ist Barça. Du wirst nicht zwei, drei oder vier Chancen bekommen. Wenn man nicht gut genug ist, ist ein Jahr eine lange Zeit."

Bei den Fans blieb der 29-fache ukrainische Nationalspieler in keiner guten Erinnerungen, sie wählten ihn einer Umfrage zum siebtschlechtesten Transfer in der Geschichte des FC Barcelona.

Chygrynskiy trifft in der Champions League mit Schachtar auf Barça

Demnächst wird sich Chygrynskiy wieder in Barcelona blicken lassen. Mit Schachtar Donezk trifft er in der Champions-League-Gruppenphase auf seinen Ex-Verein. Am 25. Oktober hat Barça Heimrecht, am 7. November spielt Schachtar in Hamburg gegen die Katalanen.

