FC Barcelona Barça-Flop Francisco Trincao vor Rückkehr in die Heimat

Der FC Barcelona will seine wiedererstarkte Offensive im Sommer noch weiter optimieren. Für Francisco Trincao (22) ist in diesen Plänen kein Platz vorgesehen, weshalb es ihn wohl wieder zurück nach Portugal verschlägt.

Schnell machte sich auf beiden Seiten jedoch Ernüchterung breit. So kam der Angreifer in seiner Premierensaison in der Liga etwa auf 28 Einsätze. Lediglich dreimal lief er in diesen Spielen von Anfang auf.

In der letzten Spielzeit wurde Trincao in die Premier League an die Wolverhampton Wanderers abgegeben. Das Team aus den West Midlands vereinigt zahlreiche Portugiesen in den eigenen Reihen. Dennoch überzeugte die Leihgabe unter Landsmann Bruno Lage so wenig, dass die Wolves die Kaufoption verstreichen ließen.