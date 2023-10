Barça fragt wegen Spieler an – der ist Sohn einer Legende von Real Madrid

Im Januar oder spätestens im kommenden Sommer möchte Barça einen neuen Sechser in den Kader holen. Ein Sohn eines Ex-Spielers von Real Madrid soll Thema bei den Blaugrana sein.

Der 20-jährige Redondo hat 52 Spiele für die Argentinos Juniors absolviert und dabei sogar ein Tor erzielt und zwei weitere vorbereitet. Sein Vertrag mit dem Verein läuft am 31. Dezember 2024 aus. Bei Redondo war vor allem in den vergangenen Monaten ein großer Entwicklungsschub zu vernehmen.

Barça hält daher die Augen und Ohren nach Verstärkungen offen . Der Sport zufolge haben die Blaugrana konkrete Nachforschungen zu Federico Redondo angestellt und sich Erkundigungen in seinem Umfeld eingeholt.

Die Kritik an Oriol Romeu wächst. Der Rückkehrer bietet bisher wenig überzeugende Leistungen und ist zum Problem des FC Barcelona momentan der einzige gelernte Sechser, auf den Xavi Hernandez zurückgreifen kann.

Real Madrid: Federico Redondo hat einen prominenten Vater

Mischt am Ende vielleicht sogar Real Madrid mit? Auf den ersten Blick haben die Blancos im zentralen Mittelfeld keinen Bedarf. Die persönlichen Verbindungen an die Concha Espina dürfen in dem Fall allerdings nicht unterschlagen werden.

Federico Redondo ist der Sohn von Fernando Redondo, der zwischen 1994 und 2000 über 200 Pflichtspiele für Real absolvierte, zweimal die Champions League gewann und zum UEFA Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde.

Verwendete Quellen

Sport