FC Barcelona : Barça-Frust: Verlängerung mit Ansu Fati zieht sich

Der FC Barcelona hatte ursprünglich gedacht, in dieser Woche einen großen Schritt in Sachen Vertragsverlängerung mit Ansu Fati machen zu können. Dazu ist es aber offenbar nicht gekommen. Man tritt auf der Stelle.

Eigentlich hatte sich der FC Barcelona schon auf ein Treffen mit Jorge Mendes gefreut. Der Starberater hat sich den Belangen von Ansu Fati angenommen, mit dem die Blaugrana ihre auslaufende Zusammenarbeit unbedingt verlängern wollen.

Mendes war am Mittwoch in Barcelona angekommen, weshalb der Verein davon ausging, dass der Fati-Austausch in die nächste Runde gehen wird und man die nächste Verhandlungsstufe erreicht oder womöglich sogar eine Einigung erzielt. Dem war aber nicht so.