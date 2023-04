Barça-Führung pusht: Xavi soll langfristig verlängern

In der obersten Etage des FC Barcelona ist man sicher: Xavi Hernandez ist genau der richtige Mann am richten Ort. Deshalb soll er umgehendst seine Zukunft klären.

Obwohl der FC Barcelona erneut früh aus der Champions League ausgeschieden ist und auch in der Europa League nicht mal eine Runde überstand, scheint die Überzeugung groß, in eine langfristige Zukunft mit Xavi Hernandez gehen zu wollen.

Zehn Spieltage vor Saisonschluss beträgt der Vorsprung auf den Zweiten Real Madrid satte 13 Punkte. Sollte der Titelgewinn in LaLiga gelingen, würde Xavi seine erste komplette Saison mit zwei Trophäen abschließen. Mitte Januar hatte er mit seinem Team die Supercopa gewonnen.

Es gibt aber auch Zweifler, die darauf hinweisen, dass Xavis Barça in den europäischen Wettbewerben versagt hat und in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden ist. Laporta und Co. glauben derweil an eine Trendwende.

Verwendete Quellen

Cule Mania