FC Barcelona : Barça startet Vorbereitung ohne Ansu Fati und Co.

Am heutigen Montag rief Barcelonas Coach Ronald Koeman seine Mannen zum Trainingsstart. Die Katalanen haben damit etwas mehr als einen Monat Zeit, um neue Spielzüge für den Ligastart (15.08) einzustudieren. Nach dem obligatorischen Medizincheck gestern stand jedoch fest, dass Ansu Fati noch nicht an der Vorbereitung teilnehmen kann.

Der 18-Jährige wird daher in Madrid an seinem Comeback arbeiten, wo er bereits die letzten zwei Monate verbrachte. Im Laufe der Vorbereitungsphase soll er dann zum restlichen Team dazustoßen.

Der 18-Jährige spielt damit nach der Europameisterschaft das zweite große Turnier innerhalb weniger Wochen - ebenso wie Eric Garcia. Bei Olympia ist zudem Oscar Mingueza dabei. Das Finale in Japan steigt am 7.8., Spanien legt am 22.7 mit der Partie gegen Ägypten los.

Die EM- und -Copa-America-Fahrer Frenkie de Jong, Memphis Depay, Martin Braithwaite, Jordi Alba, Sergio Busquets, Clement Lenglet, Antoine Griezmann, Ronald Araujo, Sergio Agüero und Emerson sowie möglicherweise Lionel Messi (falls er verlängert) steigen erst im Laufe der zweiten Juli-Hälfte in die Presesason des FCB ein.