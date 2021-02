Champions League : Barça gegen PSG: Ronald Koeman selbstbewusst - Gerard Pique zurück!

Am Dienstagnachmittag dann die Gewissheit: Pique ist nach monatelanger Verletzungspause wieder einsatzfähig und steht im Kader, ebenso wie der zuletzt angeschlagene Martin Braithwaite.

Während die Pariser mit Neymar einen wichtigen Ausfall zu beklagen haben, kann Barça am Dienstagabend (21 Uhr) auf den wiedergenesenen Gerard Pique zurückgreifen. Der Defensivroutinier fehlte aufgrund eines Kreuzbandrisses monatelang und wurde vermisst.

Es sei zwar ein "hartes Los", das dem FC Barcelona mit Paris Saint-Germain zugeteilt wurde, wie Barça-Trainer Ronald Koeman während der Pressekonferenz vor der Partie zu verstehen gab. Gleichzeitig fügte er aber auch an: "Wir gehen mit viel Enthusiasmus ins Spiel."

Ob der 34-jährige Pique von Beginn an aufläuft, bleibt abzuwarten. Er könnte von immenser Bedeutung sein, da der neue Abwehrchef Ronald Araujo verletzt ausfällt.

Beim 5:1 gegen Alaves am vergangenen Wochenende rückte Frenkie de Jong in die zentrale Verteidigung. Der Niederländer ersetzte Samuel Umtiti, der im Halbfinalhinspiel der Copa del Rey in Sevilla (0:2) einen gebrauchten Abend erwischte.