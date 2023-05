Barça geht im Poker um Dani Olmo hohes Risiko ein

Dani Olmo (25) steuert auf sein letztes Vertragsjahr bei RB Leipzig zu. Während die Sachsen fieberhaft an einer Verlängerung arbeiten, erhöht sich die Zahl prominenter Interessenten. Der FC Barcelona will dennoch auf Zeit spielen.

Barça kann in diesem Sommer aufgrund des ligainternen Financial Fairplay nicht mit viel Geld um sich werfen. Der Klub trägt damit die Konsequenzen für die ausgedehnte Shopping-Tour aus dem Vorjahr. Die Gehaltsobergrenze der Primera Division hindert die Katalanen zudem daran, ihre Wunschspieler mit einem üppigen Jahreseinkommen zu ködern.

Der FC Barcelona will aus diesem Gründen vorerst nicht versuchen, Dani Olmo in die Heimat zu locken. Das Barça-Eigengewächs soll nach Informationen der As stattdessen noch ein weiteres Jahr in Leipzig bleiben, um 2024 ablösefrei wechseln zu können. Mit Blick auf die Konkurrenz fahren die Spanier eine durchaus riskante Strategie.

Real Madrid und der FC Bayern sind ebenfalls an Dani Olmo dran

Neben Barça gelten auch der FC Bayern, Atletico und Real Madrid als Interessenten für eine Olmo-Verpflichtung. Der deutsche Rekordmeister soll laut den Onlineplattformen Goal und Spox aktuell sogar die Nase vorn haben.