Primera Division Barça-Gerücht um Achraf Hakimi schnell widerlegt

Der FC Barcelona wird keinen Versuch unternehmen, Achraf Hakimi zurück in den spanischen Fußball zu holen. Entsprechende Meldungen sind schnell entschärft worden.

Zu solch einem medialen Dementi musste es überhaupt kommen, weil am Donnerstag verbreitet wurde, dass Hakimi ein Thema bei Barça sei. El Chiringuito de Jugones berichtete von einer Ausleihe inklusive Kaufoption. Barça sucht bekanntermaßen noch nach einem weiteren Rechtsverteidiger.

Achraf Hakimi wird unter keinen Umständen in diesem Sommer beim FC Barcelona landen. Laut dem Journalisten Dani Gil hat es nicht mal eine Kontaktaufnahme oder Ähnliches in diese Richtung gegeben. Hakimi wird Paris Saint-Germain nicht verlassen.

PSG holte den 23-Jährigen erst im vorigen Sommer und zahlte über 65 Millionen Euro Ablöse. Hakimi spielte in seiner ersten Saison an der Seine nicht groß auf, war aber gesetzter Stammspieler. Wie auch unter dem neuen Trainer.

In seiner 3-5-2-Formation plant der neu engagierte Coach Christophe Galtier Hakimi fest ein. Der marokkanische Nationalspieler stand deshalb auch in allen drei Pflichtpartien in der Startelf.