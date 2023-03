Barça-Gerüchte: Bernardo Silva lässt sich nicht beirren

Der feine Fußballer will seinem aktuellen Klub im besten Fall zum Triple verhelfen. Erst danach ist Silva bereit, über das weitere Vorgehen nachzudenken. Die ständigen Mutmaßungen über einen Sommertransfer würden ihn überhaupt nicht beeinflussen, meint Silva, der anfügt, dass er versucht, sein Bestes zu geben: "Und was dann passiert, passiert eben."

Silvas Vertrag im hellblauen Bezirk Manchesters ist noch bis 2025 gültig. Trainer Pep Guardiola ist Riesenfan und würde am liebsten sofort mit seiner Stammkraft verlängern. Doch so einfach scheint das nicht. Silva soll durchaus offen für eine Veränderung sein.

Bevor es auf Triplejagd mit dem amtierenden englischen Meister geht, stehen erst mal Herausforderungen in der Länderspielpause bevor. Mit der portugiesischen Nationalmannschaft trifft Silva in der EM-Qualifikation an diesem Donnerstag (20.45 Uhr) auf Liechtenstein und am Sonntag (20.45 Uhr) auswärts auf Luxemburg.

