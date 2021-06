FC Barcelona : Barça-Gerüchte um Raheem Sterling

In Eric Garcia, Sergio Agüero und Emerson Royal hat der FC Barcelona in den vergangenen Tagen dreimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. An Ablöse wurden für den klammen Klub lediglich neun Millionen Euro für Emerson fällig.

Die Zeitungen, die dem spanischen Großklub nahestehen, greifen jedoch in ein höheres Regal – ins oberste, um genau zu sein. Das Fachblatt Mundo Deportivo sagt Barça Interesse an einer Verpflichtung von Raheem Sterling nach. Holen die Blaugrana also schon bald den dritten Spieler von Manchester City? Wohl kaum.

Verwunderlich ist es in jedem Fall nicht, sollte Barça tatsächlich in irgendeiner Form Transferbemühungen anstellen. Obwohl Sterling in den letzten Monaten stark im Wert gefallen ist, gehört er aufgrund seiner Ballgewandtheit, der unglaublichen Dynamik sowie seinem eingebauten Torriecher noch immer zu den besten Offensivkräften Europas.