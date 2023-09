Enthüllt: So landete Mega-Juwel Lamine Yamal bei Barça

Der gerade einmal 16-Jährige Lamine Yamal verzaubert aktuell sowohl beim FC Barcelona als auch in der spanischen Nationalmannschaft die Zuschauer mit seiner technischen Klasse. Jetzt wurde enthüllt, dass der Flügelspieler fast bei Barça-Rivale Espanyol gelandet wäre.

Der Flügelspieler gab vor wenigen Tagen gegen Georgien sein Debüt und erzielte beim 7:1-Kantersieg auf Anhieb ein Tor. Mit 16 Jahren und 57 Tagen ist Yamal sowohl der jüngste Spieler als auch der jüngste Torschütze in der spanischen Verbandsgeschichte.

Lamine Yamal hat einen kometenhaften Aufstieg in diesem Sommer hinter sich. Binnen weniger Wochen spielte sich der 16-Jährige in die Startelf des FC Barcelona und wurde nach nicht mal 10 Profieinsätzen für die spanische Nationalmannschaft nominiert.

Damals hatte auch Espanyol Barcelona Interesse an Yamal und nach einem erfolgreichen Probetraining schon ein Angebot abgegeben. Daraufhin intensivierte Gil seine Bemühungen um das Talent und setzte Yamal in einem sieben gegen sieben Spiel für Barça ein. Der Flügelspieler schoss in 20 Minuten drei Tore.

Eine Quelle aus Yamals Jugendklub sagte der spanischen Sportzeitung AS: "Barça war sehr deutlich, sie kamen zu uns und sagten uns, dass sie den Jungen haben wollten, dass er im Tausch gegen die Leihgabe eines Spielers aus ihrer Akademie kommen solle und dass Barça an unserem Jugendturnier teilnehmen würde".

Verwendete Quellen

AS